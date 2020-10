Uno pensaría que Nick Cave no es del tipo de persona que recibe mensajes de odio y críticas en internet pero no es así y a través de una nueva entrada de su blog, The Red Hand Files, habló de ello.

La discusión sobre este tema surgió después de que un fan llamado Pat le preguntara: “En ésta época de enfermedad, cinismo y crueldad ¿recibes muchos mensajes malos o viles? ¿Cómo lidias con este tipo de energía negativa?”

Así que en respuesta, Nick Cave le escribió: “Las cartas enviadas a The Red Hand Files en su mayoría son hermosas, llenas de amor y una alegría de leer pero también recibo algún mensaje poco amable. Sin embargo, en general me gustan y los encuentro extrañamente energía antes. No hay nada como una buena amenaza de muerte por la mañana para hacer fluir los jugos.”

“Son una forma de validación, en realidad, ya que nadie con una plataforma pública y una opinión está haciendo su trabajo de manera efectiva si no está siendo atacado de vez en cuando”, agregó.

Y después, Cave reveló estar en desacuerdo con el fan respecto a que estamos viviendo una época de cinismo y crueldad: “Creo que estamos viviendo una época aterradora y profundamente incierta, y aunque hay voces demenciales y cínicas que están siendo envalentonadas y amplificadas por las redes sociales, ese loco motor de indignación no representa las voces de muchos, o lo bueno.”

“Mi experiencia con las personas en estos tiempos es abrumadoramente positiva: hay mucho amor, respeto mutuo y comunidad. Creo que la mayoría de nosotros entendemos que para superar este momento en particular debemos unirnos y actuar con cortesía, generosidad y amabilidad. Tenemos una tarea monumental por delante que requerirá vastas reservas de energía – debemos rehabilitar el mundo – y este sentimiento de compañerismo y respeto mutuo es esencial para el proceso”, continuó.

Y agregó: “Por supuesto, hay muchas cosas en nuestro mundo que necesitan cambios, que se deben enderezar y claramente la humanidad es compleja, conflictiva y está llena de fallas pero en éste momento, cuando nuestra propia existencia pende de un hilo, necesitamos unirnos no sólo de buena fe y consuelo, sino también con espíritu, creatividad e invención.”

“Nuestra existencia depende de ofrecer lo mejor de nosotros mismos. La negatividad, el cinismo y el resentimiento no sirven. ‘Debemos amarnos los unos a los otros o morirnos’”, concluyó Nick Cave.

El mensaje lo puedes leer dando click aquí.