Nick Cave ha compartido una carta de agradecimiento por el apoyo recibido tras la reciente muerte de su hijo Jethro Lazenby.

A inicios de este mes, el cantante confirmó que su hijo había muerto a los 31 años edad, sin revelar la causa. Desde entonces, no había hecho más apariciones públicas, hasta hoy que, a través de su website The Red Hand Files, agradeció a todos sus seguidores por las condolencias y la privacidad que le han dado a él y a su familia durante el duelo.

Como suele hacerlo, Nick Cave comenzó la conversación con la carta de uno de sus fans, la cual decía lo siguiente: “Querido Nick. Hoy no tengo ninguna pregunta para ti. Sólo quería enviar mis más sinceras condolencias por la trágica pérdida de Jethro. Todo lo que puedo hacer es ofrecer el amor colectivo de todos los que leen tus cartas. Mucho amor para ti y toda tu familia”.

“Querida Teresa, gracias por tu carta. Muchos otros me han escrito sobre Jethro, enviándome condolencias y palabras amables. Estas cartas son una gran fuente de consuelo y me gustaría agradecerles a todos por su apoyo. Regresaré a The Red Hand Files en un par de semanas”, escribió el músico.

Jethro Lazenby fue hijo de Nick Cave con Beau Lazenby. El chico no conoció a su padre hasta los ocho años de edad y prácticamente toda su vida vivió con su madre en Australia. De adulto se dedicó a la fotografía, modelaje y actuación.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.

