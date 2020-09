El concierto Idiot Prayer de Nick Cave desde el Alexandra Palace llegará a la pantalla grande con una versión extendida. Y el día de hoy, el músico compartió un nuevo teaser.

Este show fue transmitido el pasado mes de julio pero la versión que se proyectará en cines incluirá cuatro canciones que no se vieron en el livestream. Durante el que Cave estuvo interpretando algunos de sus más grandes éxitos acompañado únicamente por un piano.

Idiot Prayer llegará a cines seleccionados de más de 20 países el próximo 5 de noviembre. Ya se encuentran a la venta los boletos para algunos países, pero para Norteamérica se espera que en los próximos días se anuncien los detalles. Igual toda la información la puedes checar en su sitio web oficial.

Te dejamos a continuación el nuevo tráiler que compartió Nick Cave:

Además del lanzamiento en cines, Nick Cave también tiene planeado estrenar un álbum en vivo del Idiot Prayer. Y éste está programado para salir el próximo 20 de noviembre en formato de vinyl, CD y digital. Pre-ordénalo ya dando click aquí.

Tracklist Idiot Prayer:

1. Spinning Song

2. Idiot Prayer

3. Sad Waters

4. Brompton Oratory

5. Palaces Of Montezuma

6. Girl In Amber

7. Man In The Moon

8. Nobody’s Baby Now

9. (Are You) The One That I’ve Been Waiting For?

10. Waiting For You

11. The Mercy Seat

12. Euthanasia

13. Jubilee Street

14. Far From Me

15. He Wants You

16. Higgs Boson Blues

17. Stranger Than Kindness

18. Into My Arms

19. The Ship Song

20. Papa Won’t Leave You, Henry

21. Black Hair

22. Galleon Ship

Foto de portada tomada del Instagram del artista.