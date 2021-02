Fue en el 2014 que los directores Jane Pollard e Iain Forsyth estrenaron 20,000 Days on Earth, cinta la cual sacaría relucir una de las facetas más intrigantes y cautivadoras de ese misterio a voces que es Nick Cave.

Valiéndose de las facultades más plásticas y quiméricas del documental contemporáneo, esta cinta se desentiende de los estándares que son preponderantes dentro de las narrativas del llamado rockumental para proponer una aproximación plenamente surrealista la cual ahonda en la serie de procesos psíquicos y afectivos que definen actualmente a una de las mentes creadoras más legendarias dentro de nuestra historia contemporánea.

20,000 Days on Earth no se trata de una genealogía cartesiana con respecto a la biografía del gigante australiano, sino que más bien es un experimento el cual opta por configurar un retrato específico y sincrónico acerca de las nostalgias de un Nick Cave tremendamente maduro, aunque legítimamente curioso, quien le hace frente a los pormenores de una nueva era que pareciera plagada de fantasmas afectuosos y resonancias aterciopeladas; mismo cóctel emocional que se vería encapsulado mediante ese álbum rotundo que fue Push the Sky Away.

En más de un sentido, este filme se trata de un estamento con respecto a un momento muy singular en la vida de Nick Cave; un antes y un después que, nos guste o no, deja en claro ese carácter plenamente transitivo que rige tanto a las leyendas más prominentes de nuestra cultura popular como a las personas de a pie.

