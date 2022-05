Hay que confiar en las bandas que pueden presumir de tener actuaciones en directo que son una salvajada y el grupo que comanda Nic Offer ofrece espectáculos de una entrega total y que encumbran las posibilidades del dance punk, punk funk o como quiera que se le llame a la fiesta interminable que suele armar.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El asunto es que han pasado 25 años y !!! no quitan el pie del acelerador -¡Y ya van en su noveno álbum!. A través de Warp Records, entregan un Let It Be Blue, que nos engaña sólo con el primer corte, pues colocan un tema acústico: “Normal People”, pero luego comienza el reventón.

Dice Nic Offer: “Siempre hemos estado empujando hacia algo más raro y extraño. Teníamos que seguir haciéndolo”… y ello queda constatado con el primer disco de la banda que incluye una canción en español; se trata de “Un puente”, en la que la voz de Angélica García, se aplica a un sorprendente track que sube los beats por minuto a tope. ¡Es un pelotazo ardiente para las pistas de baile! Una rareza que funciona a la perfección.

Habrá que esperar al Festival Corona Capital Guadalajara para escuchar en vivo los tres sencillos que ya han mostrado: “Panama Canal” (feat Meah Pace), “Here’s What I Need To Know” y “Storm Around The World”. Vaya que lo que hace !!! tiene gran calado, pues la gira los llevará hasta Tokio y luego al Music Hall Of Williamsburg en Brooklyn -donde juegan de locales-.

El grupo de verdad ha sido fiel a las intenciones plasmadas en el comunicado oficial: “Hay algo a la hora de crear arte en donde para que siga siendo emocionante para ti, tienes que reinventarte cada vez. Tienes que seguir esforzándote. Abordarlo como si fueras principiante. Tomar un muro blanco y colorearlo”… de ahí que pudieran hacer una versión impensable de “Man of the Moon” de R.E.M.

Let It Be Blue fue hecho durante la pandemia y Nic Offer les iba compartiendo partes al resto de la banda para que las fueran trabajando; provocó un ir y venir de archivos que luego detalló junto a Patrick Ford, siempre extrañando los bares, clubes y esas excitantes sesiones de baile que provoca.

Él sabía que en algún punto el mundo real iba a regresar y ahí podían sonar su graves, ecos de acid house y hasta su personal versión del deambow; claro, que en la versión mutante que distingue a !!! -¡que regrese la fiesta interminable!-.

