Nate Feuerstein, o mejor conocido como NF, anunció el lanzamiento de una nueva mixtape bajo el título de CLOUDS (THE MIXTAPE) y ya compartió un primer adelanto.

El rapero, originario de Michigan y conocido principalmente por el track “Let You Down”, reveló que este nuevo proyecto incluirá un total de diez canciones y su estreno se tiene programado para el próximo 26 de marzo de 2021.

Junto con el anuncio, NF lanzó como adelanto el tema encargado de darle título a la mixtape, “Clouds”, en donde se le escucha al rapero describir sus razones para lanzar este material ahora. “Aferrarse a las canciones tanto tiempo es abrumador”, rapea con naturalidad.

CLOUDS (THE MIXTAPE) es el primer material de larga duración de NF desde que en 2019 sorprendió a todos con The Search, álbum con el que logró encabezar la lista Billboard. En este inter la única música que habíamos tenido de su parte fue con el sencillo “CHASING_ (DEMO)” en colaboración con Mikayla Sippel.

Por el momento ya puedes encontrar en todas las plataformas digitales el sencillo “CLOUDS”. Mientras que la mixtape ya se encuentra disponible para pre-ordenar dando click aquí.

Tracklist CLOUDS (THE MIXTAPE):

1. CLOUDS

2. THAT’S A JOKE

3. JUST LIKE YOU

4. STORY

5. PRIDEFUL

6. LOST (con HOPSIN)

7. LAYERS

8. DRIFTING

9. TRUST (con TECH N9NE)

10. PAID MY DUES

Créditos foto de portada: Jonathan Taylor Sweet / Cortesía.