New Radicals volvió a unirse para tocar en vivo después de 22 años de no hacerlo; la razón por la cual salieron de su retiro fue para tocar “You Get What You Give” en la toma de la presidencia de Estados Unidos de Joe Biden.

La icónica banda oriunda de Los Ángeles creadora de una de las canciones más famosas del mundo, New Radicals tocó en vivo su clásico inconfundible “You Get What You Give“, sencillo que los catapulto a la fama; desafortunadamente meses después de lanzarla la banda se separó.

Tocando en vivo después de poco más de dos décadas de no hacerlo, el grupo tocó en Parade Across America y se libero la presentación poco después de que el presidente Joe Biden tomara posesión en el Capitolio de EE. UU.

“Cuando escuchamos que “You Get What You Give” era un himno de la familia Biden, prometimos que si Joe ganaba nos reuniríamos y tocaríamos nuestra pequeña canción, tanto en memoria como en honor al hijo patriota de nuestro nuevo presidente, Beau,” comentó el líder de la banda Gregg Alexander.

Alexander continuó diciendo que esperaba que Joe Biden pudiera “unir a nuestro país de nuevo”, y agregó: “Joe, Kamala, este es para ti”. Al publicar la reunión en vivo en Twitter, el Comité Inaugural de Joe Biden dijo: “Nos sentimos honrados de que New Radicals se hayan reunido para este momento (¡con una de las canciones favoritas de Second Gentleman Doug Emhoff!)”.

