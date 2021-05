New Order se ha unido con Arthur Baker, uno de sus más antiguos colaboradores, para la creación de un nuevo remix de “Be a rebel”.



Baker, quien de hecho co-escribió algunos de los temas más icónicos de la banda como “Thieves like us” y “Confusion”, le dio un giro muy original a la canción, contando con el apoyo de su esposa Tina B en los coros.

La versión de Arthur Baker es sólo uno de los diversos remixes de “Be a rebel” que New Order lanzará en un nuevo álbum, el cual llegará en un vinil de 12”, en CD y en todas las plataformas digitales.

Entre los artistas que participaron para este nuevo proyecto, se encuentra Paul Woolford, Melawati, Mark Reeder, JakoJako y más. El álbum ya se encuentra disponible para pre-ordenar en cualquier formato dando click aquí.

Tracklist Be a rebel 12”:

A1 – Be a Rebel (Paul Woolford Remix New Order Edit)

A2 – Be a Rebel (JakoJako Remix)

B1 – Be a Rebel (Maceo Plex Remix)

B2 – Be a Rebel (Melawati Remix)

C1 – Be a Rebel (Bernard’s Outlaw Mix)

C2 – Be a Rebel (Renegade Spezial Edit)

D1 – Be a Rebel (Arthur Baker Remix)

D2 – Be a Rebel (Mark Reeder’s Dirty Devil Remix)

Be a rebel CD / Digital tracklist:

1 – Be a Rebel

2 – Be a Rebel (Bernard’s Renegade Mix)

3 – Be a Rebel (Stephen’s T34 Mix)

4 – Be a Rebel (Bernard’s Renegade Instrumental Mix)

5 – Be a Rebel (Paul Woolford Remix New Order Edit)

6 – Be a Rebel (JakoJako Remix)

7 – Be a Rebel (Maceo Plex Remix)

8 – Be a Rebel (Melawati Remix)

9 – Be a Rebel (Bernard’s Outlaw Mix)

10 – Be a Rebel (Arthur Baker Remix)

11 – Be a Rebel (Mark Reeder’s Dirty Devil Remix)

12 – Be a Rebel (Edit)

13 – Be a Rebel (Renegade Spezial Edit)

Foto de portada tomada del Instagram de New Order.