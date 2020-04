Como parte del nuevo programa del MIF (Manchester International Festival), este viernes 17 de abril se transmitirá de manera exclusiva el show de New Order en el icónico Old Granada Studios en 2017.

Esta presentación ha sido de las más asediadas en la historia del festival ya que New Order tocaró en vivo el experimento visual y sonoro ∑ (No, 12k, Lg, 17Mif) New Order + Liam Gillick: So It Goes…, trabajado de manera paralela con el artista visual Liam Gillick.

A la banda se unió un conjunto de 12 sintetizadores del Royal Northern College of Music, junto con el compositor Joe Duddell dirigiendo y proporcionando las orquestaciones.

El concierto ya es uno de los más emblemáticos en la historia de la banda inglesa, además del significado histórico que tiene para ellos pues es donde debutó Joy Division en televisión en 1978.

Si estos datos no son suficientemente prometedores para que sintonices el show, checa el teaser que el festival publicó y los videos de los fans que asistieron aquel día y colgaron en la red.

El set New Order + Liam Gillick: So It Goes… se transmitirá a las 7.30 p.m., es decir, a la 1:30 p.m. de la Ciudad de México, a través del canal de YouTube del festival.

El festival es uno de los eventos que han tenido que adaptar sus formatos. Con la transmisión de este show de New Order dan inicio al programa semanal que estarán compartiendo en sus redes material de archivo, charlas, contenido detrás de escena y la serie Festival in My House.

Entra a su sitio oficial y conoce las novedades que día con día estarán compartiendo.

Y ve calentando motores escuchando el concierto en vivo pues está disponible en plataformas de streaming.