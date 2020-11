Recordando un poco los viejos tiempos, New Order compartió material nunca antes visto de una interpretación de “Temptation” que realizaron durante un concierto en Lüneberg, Alemania en 1984.

Este material inédito ha sido tomado del que será el próximo episodio del nuevo programa de televisión de Tim Burgess, Gorilla TV. Este se transmitirá el jueves (26 de noviembre) y contará con la participación del baterista de New Order y Joy Division, Stephen Morris.

Gorilla TV fue creado a inicios de la pandemia basado en los venues de Manchester, Gorilla y Deaf Institute, los cuales lograron salvar su cierre hace unos meses. Para ello, Burgess fue una pieza clave y en este nuevo programa se le ve presentando entrevistas, música en vivo y material inédito, como este de New Order.

La interpretación de “Temptation” ya la puedes ver dando click aquí. Mientras que a través de este enlace encontrarás los primeros episodios de Gorilla TV y podrás sintonizar en el que participará Stephen Morris.

Los episodios anteriores contienen presentaciones de Tim Burgess, The Lathums y más. Así como también incluyen entrevistas con The Cribs y A Certain Ratio.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.