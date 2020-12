New Order ha compartido un video musical para su reciente sencillo “Be a Rebel“. El vibrante cortometraje fue dirigido por el director español NYSU.

“Anteriormente habíamos trabajado con NYSU de Madrid cuando crearon un video memorable para nosotros junto con ‘Restless’, y su imaginación y creatividad con el cine realmente tocó la fibra sensible de la banda”

“Para “Be a Rebel“, ha sido genial volver a formar equipo con NYSU, y su tratamiento inspirador y su estética única complementan la pista con una visión muy original”, dijo New Order en un comunicado de prensa. En el video, el cual parece haber sido sacado de algún sueño, podemos ver a dos personaje, un hombre y una mujer que cohabitan un gran salón de color verde que parece no tener fin. Conforme avanza la canción distintos sentimientos se hacen presentes entre ambos; aquí la sutileza no existe y cada segundo que pasa todo a su al rededor se deforma, para terminar ocupando un pequeño espacio flotando en el espacio, ¿Cómo todo, no?

“Be a Rebel” fue lanzada en septiembre. Lo cual marcó la primera canción nueva de la mítica banda de post-punk después de 5 años. Ese mismo mes el grupo publicó el “Renegade Spezial Edit” del single. Así que la banda ha estado muy activa desde entonces.



El álbum de estudio más reciente de New Order, Music Complete, llegó en 2015. ¿”Be a Rebel” será el primer vistazo para un próximo disco de estudio? Aun no lo sabemos, pero mientras la banda ha comentado que están trabajando en un material de remixes que llegara pronto.

Foto tomada de Instagram