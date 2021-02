New Order anunció que este año estrenarán Education Entertainment Recreation, un disco en vivo y el filme del concierto que realizaron desde el Alexandra Palace en Londres.

Dicha presentación tuvo una duración de alrededor de dos horas y 20 minutos, durante los que New Order estuvo interpretando una combinación de sus clásicos, temas de su último material discográfico (Music Complete) y covers de Joy Division. De hecho, este fue el único show que la banda dio en Londres en 2018.

El nuevo álbum y la película serán lanzados el próximo 7 de mayo en diferentes formatos: 2CD de audio, 2 CD más el filme en BluRay y 3LP’s. Además de que también se pondrá a la venta un especial box set con todos los formatos, un libro y art prints.

Por ahora ya puedes pre-ordenar Education Entertainment Recreation de New Order, en cualquiera de sus versiones, dando click aquí.

Tracklist Education Entertainment Recreation:

01. Das Rheingold: Vorspiel (introduction music)

02. Singularity

03. Regret

04. Love Vigilantes

05. Ultraviolence

06. Disorder

07. Crystal

08. Academic

09. Your Silent Face

10. Tutti Frutti

11. Sub-Culture

12. BLT

13. Vanishing Point

14. Waiting For The Sirens Call

15. Plastic

16. The Perfect Kiss

17. True Faith

18. Blue Monday

19. Temptation

20. Atmosphere

21. Decades

22. Love Will Tear Us Apart

Foto de portada vía Instagram New Order.