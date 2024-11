New Order en el Auditorio Nacional: Post-punkers, discolocos y poperos, ¡venid!

Noche británica en la Ciudad de México. De manera simultánea Paul McCartney y New Order desplegaron su amplio e histórico repertorio ante sus fans mexicanos. Asistimos al primer concierto individual del combo de Manchester a propósito de su tercera visita a nuestro país. Deuda pendiente tras sólo haberse presentado en formato de festival. Y vaya que la espera valió la pena. Los que asistieron pudieron comprobar por qué el legado de los de Factory Records es más que una simple referencia de cultura pop.

FOTO:: Liliana Estrada

Poco después de las nueve de la noche, post-punkers, discolocos y poperos fueron testigos de los elegantes visuales que ya anunciaban la entrada de “Academic”, track incluido en el fantástico Music complete (2015), para después enfilarse en la triada infalible de “Crystal”, “Regret” y “Ceremony”. La última con una entrañable Gillian Gilbert en la guitarra. Acá quedó demostrado una vez más ese amateurismo naive que hace que Bernard Sumner se tambaleé en la voz y en la ejecución de sus riffs icónicos en la guitarra, aunque al mismo tiempo se trata de una de las partes medulares del sonido de New Order; ese que es más efectivo a nivel emocional que técnico.

FOTO:: Liliana Estrada

El inicio del show guardó un pequeño espacio con tal de hacer el primer paréntesis para Joy Division, con la ahora electrónica “Isolation”, aunque “Your silent face” mantuvo la inercia ascendente del show. Los mancunianos mostraron valentía con “Waiting for the siren’s call” y “Be a rebel” para volver a poner las cosas en su lugar con “Subculture” y su vibra high energy a todo lo alto. Ya cuando llegó “Bizarre love triangle” sabíamos que lo de esa noche había alcanzado el nivel de histórico. Cierre espectacular con las infalibles “Blue monday” y “Temptation”. Y obviamente el tributo eterno al espíritu de Ian Curtis con “Atmosphere” y “Love will tear us apart”.

Lo de New Order en el Auditorio Nacional recuerda que para pasar a la historia no basta con dominar la técnica; hay que sumergirse en la emoción, aunque ésta sea imperfecta.

FOTO:: Liliana Estrada

