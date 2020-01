Después de casi dos años de espera del rodaje, los actores de la siguiente película en el mundo de X-Men, New Mutants, al fin pudieron ver la película.



El elenco de New Mutants por fin ha tenido la oportunidad de mirar la película. A través de redes sociales, el director Josh Boone ha compartido una foto con los jóvenes actores y ve que se trata de una ocasión muy especial. Tras mucho tiempo en el limbo, por fin han sido testigos de su trabajo en el mundo de los X-Men.

Esta nueva película está rodada bajo la licencia de Fox, y después de la compra de Disney de la compañía para añadirla a sus servicios de Disney Plus, se vio afectada al grado de que no sabíamos si iban a lanzar la película. Sin embargo New Mutants ha tenido muchos defensores y por lo pronto tendremos oportunidad de mirarla en la pantalla grande, pero sin esperar que se una o forme parte del MCU como lo logró Venom.

En la foto que compartieron por Instagram podemos ver a Maisie Williams (Wolfsbane), Anya Taylor-Joy (Magik), Charlie Heaton (Canonball), Blu Hunt (Moonstar), Henry Zaga (Sunspot) y Alice Braga (Dra. Cecilia Reyes).

New Mutants contará la historia de un grupo de jóvenes con súperpoderes que se encuentran encerrados contra de su voluntad dentro de una instalación secreta para ser estudiados por el gobierno. Los cinco adolescentes harán todo lo posible para enfrentar sus temores más profundos.