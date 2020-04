A pesar de su sonido inusual, Little Dragon ha logrado reconocimiento en el mainstream. Nominados al Grammy en 2014 por Nabuma Rubberband, la banda se ha convertido en un grupo solicitado. Tienen una lista envidiable de colaboradores: BADBADNOTGOOD, Gorillaz, SBTRKT, Flying Lotus, Flume, Kaytranada, Big Boi , De La Soul, DJ Shadow, Tinashe, Mac Miller, Future, Raphael Saadiq, Faith Evans y más.

Little Dragon está integrado por la por la enigmática vocalista Yukimi Nagano, Håkan Wirenstarnd y Fredrik Wallin en el teclado y el bajo, respectivamente, y por Erik Bodin en batería y percusión. Es Fredrik Wallin con quien pudimos charlar de su nuevo larga duración New Me, Same Us. Un disco con el sonido de una banda yendo de vuelta a lo básico y volviéndose a enamorar de los instrumentos para producir lo que puede ser la mejor música de Little Dragon hasta ahora.

¿Cuáles fueron tus planes para New Me, Same Us?

Este es nuestro sexto álbum, por lo general la forma en que trabajamos es que hemos tenido demos de la canción y agregamos cosas a eso y producimos las canciones. Esta vez utilizamos el demo para hacer una remezcla, haciendo nuestra propia versión juntos y tocando nuestras propias cosas desde cero y realmente trabajando juntos más de lo que solemos hacer. El álbum nos ha pegado como una banda. Sentimos que estamos en una nueva fase.

¿Cómo llegaron a esta nueva forma de trabajo?

Fue difícil a veces, porque todos somos bastante obstinados con lo que nos gusta y no nos gusta. Pero hemos sido una banda por un tiempo y queremos probar cosas y hacerlas, dejando a un lado nuestros egos e intentando lo que todos queremos probar y ver qué podemos pensar después. Realmente ha crecido con nosotros, acercándonos más.

¿Con qué esperan que la gente se quede de este nuevo álbum?

Nos tomamos el tiempo para organizar la lista de canciones del álbum. Sabemos que en estos días se trata más de canciones y listas de reproducción, pero nos encanta escuchar el álbum completo, así que lo tuvimos en cuenta cuando hicimos la lista de canciones queríamos que se sintiera como un viaje. Empiezas en algún lado y terminas en otro lado. Puedes escuchar todo el álbum y sentir ese viaje.

Han pasado tres años desde el último álbum. ¿cómo fue este tiempo para ustedes y cómo se diferencia este disco de lo hecho anteriormente?

Ha sido un buen descanso. Puedes reflexionar un poco. La vida cambia como todos sabemos, la situación de la vida de todos cambia con cada álbum. Cada álbum representa un nuevo capítulo de dónde estamos. Incluso si no intentas encontrar un nuevo concepto, la vida es un concepto nuevo en ese momento. Estábamos todos en un lugar diferente, teníamos nuevas historias que contar y no queríamos hacer una copia del último álbum, que consideramos que estaba más basado en la electrónica y esto parecía más acústico.

Su música deja claro que no están “persiguiendo el éxito”, ¿cómo lidiar con el hecho de hacer la música para sentirse bien con ustedes mismos, pero también para satisfacer a los fanáticos?

Creo que es porque tenemos una tendencia a cansarnos de nosotros mismos y también a cansarnos de la sensación de estar atascados. Somos alérgicos a una máquina de reproducción. Cuando nos conocimos, entre todos los diferentes géneros musicales, todos estábamos unificados bajo el jazz y el free jazz. Disfrutamos ese tipo de cosas: simplemente aprovechar el momento. Si miras la música y realmente aprecias ese tipo de cosas, entonces no tiene sentido que te repitas. La música se trata más de explorarte con sonidos.

Han pasado trece años desde el lanzamiento de su primer álbum. ¿Qué han aprendido en ese tiempo?

Parece que hemos aprendido todo y nada. Puedes controlar mucho más lo que quieres hacer. Cuando comienzas una banda, te emociona tanto que tienes un contrato discográfico que estás dispuesto y puedes hacer cualquier cosa sólo por el hecho de que estás lanzando un álbum.

Han trabajado con muchos colaboradores a lo largo de su carrera. ¿Qué buscan en alguien con quien trabajar?

Buena vibra en la música, siempre buscamos algo diferente. No es como “Oh, tiene que ser esto”. Colaboraremos con cualquiera que creamos que es interesante e inspirador. Somos amantes de la música y nerds, no nos gusta un estilo. Lo que nos mueve en este momento.

¿Cómo es ese proceso de colaboración?

Puede ser muy diferente. Puede ser simplemente enviar archivos a través de Internet, nunca reunirse con las partes o hablar, pero están escribiendo la música del otro. O puede ser más como dos o tres días en el estudio donde acabamos de tocar entre nosotros. Cuando haces música a través de Internet, no tienes que ser cortés, pero te pierdes ese sentimiento de trabajar de persona a persona con otra persona, lo cual es un vínculo muy fuerte.

¿Por qué el elemento visual siempre ha sido importante para Little Dragon?

Es parte de la experiencia. Entiendes la música con tus ojos y tus oídos, es como una extensión de la expresión artística. Simplemente te expresas más, más allá de los sonidos.

Después de este álbum, ¿cuáles son tus planes para el futuro de Little Dragon?

Seguir haciendo música. Nos divertimos tanto haciendo este álbum que no nos cansamos de hacer música juntos de ninguna manera. Creo que volveremos y haremos más música.