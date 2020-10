Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Ariana Grande han sido anunciados para la nueva película de Netflix, Don’t Look Up.

Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Kid Cudi, Matthew Perry y Tomer Sisley también están listos para protagonizar la película de Adam McKay que sigue a dos astrónomos de bajo nivel que se embarcan en una gira mediática para advertir a la humanidad de la aproximación de un asteroide que destruirá la Tierra.

¡Sin duda uno de los mejores cast anunciados en lo que va del año!

De acuerdo a Deadline, se espera el estreno de la comedia sea en el cine, y está previsto que empiece a rodar antes de finales de año.

McKay, el hombre detrás de Step Brothers, Anchorman y The Big Short escribirá y dirigirá Don’t Look Up. También está produciendo la película con Kevin Messick.

La película más reciente de McKay, Vice, fue nominada a ocho Oscars, incluyendo el de mejor película.

Mientras tanto, DiCaprio anunció recientemente que producirá una nueva serie de televisión basada en la última novela de Aldous Huxley, Island.

Publicada en 1962, la novela es una contrapartida de la novela más famosa de Huxley, Brave New World. Ese libro fue recientemente adaptado a una serie de televisión en los Estados Unidos.

Island, mientras tanto, sigue a un periodista que naufraga en la isla ficticia de Pala en el Océano Índico y sigue el descubrimiento del personaje de la comunidad en la isla independiente.