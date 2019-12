Netflix está preparando una nueva serie animada de He-Man, nuestra caricatura favorita de los ochenta. No estamos hablando de Masters of the Universe: Revelation, la nueva serie en 2d por Kevin Smith. La nueva producción de la que hablamos utilizará CG.

Esta nueva producción se encargará de mostrarnos los orígenes del héroe y cómo fue que He-Man consiguió sus increíbles poderes. Según el medio Deadline, Mattel se encargará de realizar la animación CG en alguno de sus estudios anunciados.

Esta es una excelente noticia para todos los que crecimos viendo esta caricatura de fin de semana. A pesar de ser una de las series más exitosas, He-Man sólo contó con un par de temporadas que bastaron para catapultar al personaje a la fama mundial.

Por el momento hay pocos detalles sobre esta nueva producción pero se ha dado a conocer la premisa de la nueva aventura del héroe:

¡En el planeta de Eternia, un joven príncipe perdido descubre los poderes de Grayskull y se transforma en He-Man, Maestro del Universo! Una nueva generación de héroes que luchan por el destino de todos nosotros. Al final, ¿quién se convertirá en el Maestro del Universo?