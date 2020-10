Netflix se enfrenta a cargos penales en Texas por la representación “lasciva” de niños en la película ‘Cuties’ de Maïmouna Doucouré.

La película, estrenada el mes pasado, se centra en Amy, de 11 años, que se encuentra atrapada entre los valores musulmanes tradicionales de su familia y su recién descubierta ambición de unirse a un grupo de baile compuesto exclusivamente por chicas.

Netflix ha sido acusado por el estado de Texas, como se confirma en un documento compartido por el representante estatal, Matt Schaefer en Twitter.

Netflix, Inc. indicted by grand jury in Tyler Co., Tx for promoting material in Cuties film which depicts lewd exhibition of pubic area of a clothed or partially clothed child who was younger than 18 yrs of age which appeals to the prurient interest in sex #Cuties #txlege pic.twitter.com/UJ1hY8XJ2l

— Matt Schaefer (@RepMattSchaefer) October 6, 2020