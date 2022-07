La española Yamila publica con el label mexicano Umor Rex un álbum de neo clásico y avant garde. Una producción de siete piezas bajo el título de Visions.

Yamila, que antes firmó obras de interés como It is like a large animal deep in sleep del 2015 con el nombre de Yamila Rios, da un salto en su carrera hacia una concreción sinfónica, emocional y narrativa desde el yo con Visions.

Disco homogéneo pero de una riqueza sensible que nos lleva al arrojo total del artista a través de su obra.

Su voz casi lamento quiere ser barroco por la emoción mística que transmite.

Hay sin duda religiosidad, esa cubierta con Yamila observando el pez podría ser una pista visual, pero también altanería e incluso agresividad en esta obra irrenunciable en el 2022 para los amantes de la experimentación. Lo drónico se acompaña de flamenco en Visions IV . En el afán neo clásico del disco Visions I está inspirado en una suite de una obra de Manuel de Falla, realizando Yamila este track en colaboración del pope del ambient de vanguardia Rafael Anton Irisarri.

Un disco para trascender sin disimulo.

Yamila es chelista y vive entre Madrid y Bruselas. Iras Fajro en 2019 fue su primer disco.