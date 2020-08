Lanzado a través de neilyoungarchives.com, Neil Young, compartió un cover de la canción “The Times They Are a Changin” de Bob Dylan, apegándose fielmente a su sonido original.

La versión de Young de esta canción de Dylan se presenta después de que ambos se uniesen para co-encabezar una serie de fechas europeas en 2019, incluyendo un gran espectáculo en el Hyde Park de Londres.

Young anunció a principios de este mes, el lanzamiento de tres proyectos de archivo que llegarán a finales de este año y aunque todos esperan con ansias cada uno de estos proyectos prometidos, los más grandes fans se encuentran emocionados por el largamente esperado lanzamiento de “Neil Young Archives Volume 22”, que se esperaba después de que el primer volumen llegara en 2009.

Está previsto que abarque material de 1973 a 1982, con Young afirmando previamente que el Vol. 2 estaría “lleno de álbumes que no existían antes – cosas que hice y que nunca publiqué”.

Aunque el contenido exacto aún no ha sido revelado, previamente dijo que se incluirían discos como “Chrome Dreams” de 1976 y “Oceanside Countryside” de 1977.

La fecha del lanzamiento será el 6 de noviembre, el mismo día que Neil Young también estrenará Return to Greendale, un set en directo de su gira con Crazy Horse para apoyar a ‘Greendale’ de 2003.