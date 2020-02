El día de ayer (miércoles 13 de febrero) les contamos sobre Rose McGowan y sus fuertes críticas hacía Natalie Portman, referentes al vestido que ocupó durante los Oscars 2020 y que ahora, Portman le ha respondido a la también actriz a través de sus redes sociales.

Por si no sabías nada sobre esto, te ponemos al tanto rápidamente. Rose McGowan, la actriz que participó en Scream y Charmed, arremetió en contra de Natalie Portman a causa del vestido que ocupó durante la entrega de los premios de La Academia. Este polémico vestido tenía bordados los nombres de directoras y mujeres creativas que no fueron tomadas en cuenta en esta entrega de premios.

Hasta ahí todo bien, hasta que Rose McGowan se levantó y acusó a Portman de falsa e hipócrita, argumentando que Natalie, en su vida profesional había trabajado en dos ocasiones con mujeres y que su trabajo como activista feminista era pura publicidad para hacerse de fama y una imagen falsa.

Como era de esperarse, Natalie no se quedó callada y el día de hoy, a través de una declaración (vía THR), decidió responder ante las críticas de McGowan en un largo texto que desde mi punto de vista, no sirvió para nada.

“Estoy de acuerdo con la Sra. McGowan en que no es correcto llamarme ‘valiente’ por usar una prenda con nombres de mujeres. Valiente es un término que asocio más fuertemente con acciones como las de las mujeres que han estado testificando bajo una presión increíble contra Harvey Weinstein en las últimas semanas”.

“Es cierto que solo he hecho algunas películas con mujeres. En mi larga carrera, solo tuve la oportunidad de trabajar con directoras algunas veces. Hice cortometrajes, comerciales, videos musicales y películas con Marya Cohen, Mira Nair, Rebecca Zlotowski, Anna Rose Holmer, Sofia Coppola, Shirin Neshat y yo. Desafortunadamente, las películas sin hacer que he tratado de hacer son una historia de fantasmas”.

“He tenido la experiencia varias veces de ayudar a contratar a directoras en proyectos que luego se vieron obligadas a abandonar debido a las condiciones que enfrentaban en el trabajo. Así que quiero decir, lo he intentado y lo seguiré intentando. Si bien aún no he tenido éxito, espero que estemos entrando en un nuevo día”.