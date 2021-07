Natalie ha compartido una nueva canción previo a su siguiente disco de estudio, se trata de “Maybe is great“, tema escrito junto al músico Albert Hammond Jr.

Como ya se había comentado, Imbruglia está de vuelta en el ruedo, pues este año lanzará Firebird, su primer álbum desde 2009. Para la creación de su disco la cantante echó mano de distintos artistas, a los cuales consideró como mentores en todo el proceso de grabación.

Entre estos artistas no podemos pasar de largo a Albert, quien se había confirmado que tendría una colaboración en este disco; dicha aportación ya la podemos escuchar en “Maybe is great“, rola que comienza con un juego de sintetizadores y guitarras muy de época ochentera donde el guitarrista neoyorquino tiene mucha presencia.

“Lo pasamos muy bien grabando en Byron bay y esta pista me da todas las vibraciones de VHS 80. ¡Su guitarra enérgica fue la guinda del pastel! No decepcionó. Fue un sueño hecho realidad trabajar con Albert Hammond Jr“, comentó Natalie en un comunicado de prensa.

Sobre su próximo álbum, Natalie comenta lo siguiente: “Hacer este álbum ha sido una experiencia tan profunda y satisfactoria! Habiendo pasado por un largo período de lo que esencialmente fue un bloqueo del escritor, a veces era difícil considerar llegar a este lugar. Antes de la pandemia, comencé el proceso de escribir este álbum en Londres y poco después me dirigí a Nashville”.

Firebird llegará a todas las plataformas de streaming el 24 de septiembre de este año.

Crédito foto de portada: cortesía