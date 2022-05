La NASA pondrá en marcha un nuevo experimento para llamar la atención de los extraterrestres a través del uso de nudes.

De acuerdo con The Sun, la administración espacial publicó un estudio en el que se explica que las imágenes no serán fotografías de personas reales desnudas, sino plantillas pixeleadas de nudes de un hombre y una mujer junto a un dibujo de su ADN. Los bocetos se enviarán como parte del proyecto “Beacon in the Galaxy” de la NASA, cuyo objetivo es enviar un mensaje a las civilizaciones extraterrestres que pudieran existir en la Vía Láctea.

Se supone que las siluetas del hombre y la mujer aparecerán saludando, cada uno formando parte de un mensaje codificado en binario con el que se le pide a los alienígenas que se pongan en contacto. Según se reveló, los científicos creen que los extraterrestres podrían entender bien el código binario.

“Aunque el concepto de las matemáticas en términos humanos es potencialmente irreconocible para la inteligencia extraterrestre, es probable que el binario sea universal en todas las inteligencias. El sistema binario es la forma más simple de las matemáticas, ya que involucra solo dos estados opuestos: cero y uno, sí o no, blanco o negro, masa o espacio vacío”, se lee en el estudio.

En el estudio la NASA señala que el mensaje propuesto incluye conceptos matemáticos y físicos básicos para establecer un medio de comunicación universal, seguido de información sobre la composición bioquímica de la vida en la Tierra, la posición del Sistema Solar con marca de tiempo en la Vía Láctea en relación con los cúmulos globulares conocidos, y representaciones digitalizadas del Sistema Solar y la superficie de la Tierra.

Foto de portada tomada del Facebook de la NASA.

