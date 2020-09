Hoy es un buen día para todos los fanáticos de la cantautora holandés- ghana, Nana Adjoa. Ya qué hizo dos grandes lanzamientos: el video de “National Song” y su álbum completo Big Dreaming Ants.

Comenzando por el clip… éste fue creado por Rudy Asibey y el dirigido por Robbert Doelwijt Jr. Es el tercero de una trilogía de videos que la cantante lanzó e incluso en este se perciben imágenes de los otros dos primeros sencillos, “No Room” y “She’s Stronger”.

“National Song” es un tema en el que se aborda la identidad cultural y el neonacionalismo. Acerca de lo que Nana Adjoa comentó:

El neonacionalismo está ocurriendo en todo el mundo. Nuestras ‘naciones’ y fronteras ya no son lo que eran antes debido a tantos cambios tan rápidos y diferentes en lo que solían ser nuestros pequeños mundos. Dolores crecientes del progreso (espero), que se expresan como un deseo de ideas conservadoras arraigas en el miedo al cambio. Cada vez que la que la vieja tradición de cantar una canción nacional, me parece un momento de duda entre el pasado y el futuro. Es algo en lo que nunca solía pensar dos veces y ahora me hace sentir algo diferente, hay algo inquietante en ello.