El documental sobre Nan Goldin competirá en los Premios Oscar 2023

En octubre del año pasado, Poitras presentó All the beauty and the bloodshed en el Festival de Cine de Venecia, un documental en el que explora la trayectoria de Nan Goldin con un enfoque especial hacia su lucha contra la familia Sackler, los multimillonarios detrás de la compañía farmacéutica Purdue Pharma que se dedica a producir medicamentos como OxyContin y se beneficia de la adicción a los opioides en todo el mundo.

Ahora, este largometraje se encuentra compitiendo en los Premios Oscar dentro de la categoría de Mejor Documental, junto a All that breathes, Fire of love, Navainy y A house made of splinters. Al respecto, tras el tradicional almuerzo de los nominados en Beverly Hills, la reconocida fotógrafa comentó: “Realmente quiero un Oscar. No lo esperaba, pero lo quiero”.

“Como cineasta que ha hecho trabajo político, respeto mucho lo que Nan ha decidido hacer, utilizar su poder e influencia en el mundo del arte para exigir responsabilidades y exponer esta filantropía realmente tóxica que hemos visto con la familia Sackler. Pero no son los únicos”, dijo Laura Poitras (vía TELAM).

“Esta película es un reto para otros artistas o personas que tienen posiciones de poder: ¿cómo utilizan o no ese poder? Aquí tenemos a una artista legendaria, que decidió arriesgar su posición en el mundo del arte para exponer su corrupción y la filantropía tóxica y el blanqueo de dinero e instituciones de sangre”, agregó.

Los Premios Oscar se llevarán a cabo este domingo 12 de marzo.