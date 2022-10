Se ha publicado el tráiler oficial del nuevo documental sobre la fotógrafa y activista Nan Goldin, All the beauty and the bloodshed.

Dirigido por la documentalista ganadora del Premio de la Academia Laura Poitras, este nuevo largometraje sigue la lucha de Goldin contra la familia Sackler, los multimillonarios detrás de Purdue Pharma, la compañía farmacéutica que produce medicamentos como OxyContin y se beneficia de la adicción a los opioides en todo el mundo.

All the beauty and the bloodshed se presentó en el Festival de Cine de Venecia, donde obtuvo un Golden Lion, sin embargo, fue hasta hoy que el público en general tuvo un primer vistazo. En este tráiler podemos percibir como el filme narrará la vida de Nan Goldin como fotógrafa antes de explorar su trabajo como activista durante la década de 2010, cuando hizo campañas para que se retirara el dinero de los Sackler del mundo del arte.

El documental se desarrollará a través de fotografías, entrevistas y clips de archivo. Además, incluirá material nunca antes visto de las protestas organizadas por Prescription Addiction Intervention Now (PAIN), el grupo de defensa fundado por Nan Goldin después de que su propia adicción al OxyContin resultara en una sobredosis casi fatal.

Se espera que el estreno de All the beauty and the bloodshed se lleva a cabo en noviembre de 2022. Por lo mientras, acá puedes checar el tráiler oficial:

Foto de portada vía YouTube.