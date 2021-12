Hay que aplaudir que un artista tenga el valor de levantar la voz y decir las cosas como como son… de establecer su manifiesto, sabiendo que hay muchas formas de decirlo… Nach es de esos: “Necesito más magos y menos brujos/ Necesito más amigos menos lujos/ Necesito oyentes, más que seguidores”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El gran rapero español está de vuelta con “Necesito”, un sencillo que es todo un torrente de afirmaciones y peticiones acerca de lo que le hace falta: “Necesito… Más charlas cara a cara y menos Netflix/ Más cuerpos desnudos y menos abrigos de pieles”.

Y Nach no para en toda la canción y sabiendo que también es escritor sabe que requiere: “Más Bukowskis y menos Rockefellers”.

Hasta que la canción rompe con la aliteración de “necesitos” y abre espacio para una estrofa en la que da cuenta de qué fue lo que hizo ante tantas necesidades: “Vi que el mundo no me gustaba/ Creé el mío propio con pedazos de cada papel/ Vi que el cielo no lo alcanzaba/ Hice una escalera para así llegar hasta él”.

Y tal parece que el de Albacete se ha quedado a vivir en su cielo personal, tras saber que en su oficio musical ha acumulado solvencia y oficio suficientes. ¡Que vengan más bardos cómo él! Que no se conformen, que se pronuncien.

“Necesito” ya suena en todas las plataformas y es de esos temas que uno desea que se repitan una y otra vez: “Necesito… más buenas noticias y menos fake news/ Necesito más locuras y menos rutina/ Menos limusinas y más ídolos viajando en bus”.

