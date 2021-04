Mykki Blanco ha compartido el sencillo titulado “Love me”, con el que oficialmente da inicio a una nueva era en su carrera musical.

Para ésta nueva canción, el músico colaboró con Jamila Woods y Jay Cue. “Love me se trata esencialmente de muchas formas de amor, paciencia, confianza, tiempo”, explicó Mykki sobre el nuevo track.

“Se trata de la poción que se crea cuando examinas los ingredientes que crean ‘el amor’, la alquimia en la que los seres humanos participamos para transmitir estos sentimientos en lo más profundo de nosotros.”

Éste nuevo sencillo llegó también acompañado de la noticia de que Mykki Blanco lanzará un nuevo “mini-álbum” titulado Broken hearts & beauty sleep, el cual se planea vea luz el próximo 18 de junio a través de Transgressive Recordings.

El nuevo álbum de Mykki Blanco estará conformado por nueve canciones entre las que se incluyen varias colaboraciones con artistas como Blood Orange, Kari Faux Big Freedia y Bruno Ribeiro.

Tracklist Broken hearts & beauty sleep:

1. Trust A Little Bit (God Colony Version)

2. Free Ride

3. Summer Fling feat. Kari Faux

4. It’s Not My Choice feat. Blood Orange

5. Fuck Your Choices

6. Love Me feat. Jamila Woods and Jay Cue

7. Want From Me feat. Bruno Ribeiro

8. Patriarchy Ain’t The End Of Me

9. That’s Folks feat. Big Freedia

Foto de portada tomada del Facebook de Mykki Blanco.