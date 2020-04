Mykki Blanco acaba de estrenar una nueva canción que, según él, es como la escena de un musical con strippers feministas radicales.

El nuevo tema se llama PATRIARCHY AINT THE END OF ME y en ella se escucha al rapero cantando:

Patriarchy ain’t the end of me / Ya’ll motherf*ckers better bend to me.

Blanco se pone en el papel de una stripper que exige su dinero al patrón y, empoderada, lo exige con potentes líneas.

Escucha la canción en Soundcloud:

El tema aún no está disponible en otras plataformas de escucha.

Anteriormente, Mykki Blanco editó Lucky (Live In London) (2019), primer sencillo luego de su álbum debut homónimo de 2016. A ambas canciones las produjo FaltyDL.

En este tiempo, el rapero no estuvo descansando ni nada por el estilo, ya que colaboró en varios proyectos con otros artistas, por ejemplo, la canción Femmebot de Charli XCX en 2017, prestó su voz para el disco de Teyana Taylor, KTSE (Keep That Same Energy), de 2018 y también en el video Dark Ballet (2019) de Madonna, donde hizo el papel de Juana de Arco.

Mira este video y sé testigo de las cualidades histriónicas de Blanco:

Escucha también su álbum debut: