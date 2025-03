My Morning Jacket: “El rock & roll está en el corazón”

Cuenta que intentaron invocar a la muerte, pero no funcionó. Patrick Hallahan señala la portada del álbum recién alumbrado por My Morning Jacket: Is, una obra producida por Brendan O´Brien cuyo escudo gráfico muestra al quinteto, al parecer, enfrascado en una sesión espiritista. Sin embargo, el combo se halla lejos de llamar difuntos; jamás ha estado más vivo que ahora, según el baterista del combo de Kentucky explica. “Estamos viviendo la mejor era de la banda. A nivel mental, emocional y físico. Ya llevamos 25 años tocando, y nos fascinaría seguir así por 25 más”.

Hallahan dice haber pasado la mañana en el jardín de casa, trabajando y tomando el sol al mismo tiempo. Aprovecha el tiempo porque My Morning Jacket está cerca de irse de gira —“como dentro de quince días estaremos lejos de casa por más o menos un mes”, anota— para así defender en directo Is. El músico se peina la barba rubia que le cubre el mentón. Camisa de mezclilla con detalles campiranos, el sol de la tarde en la cara, habla de una canción incluida en el mencionado disco, “Beginning fron the ending”: “justo ayer la estuve tocando a solas un rato, ya sabes, para irme poniendo en forma. Lo hice unas doce veces, buscaba atrapar su emoción. Me encanta ese tema, aunque para llegar a los diez que contiene el disco tuvimos que desechar varios bien pinches buenos, así que créeme que los que sobrevivieron se lo merecen”.

Para concretar la proeza de elegir los tracks que integran Is, el grupo ignoró alrededor de una centena más. Tarea dura ciertamente. “Sólo seguimos lo que sea que nos inspire, estamos siempre a la caza de eso”, repasa Patrick, y luego enlista las bandas con las que creció, las que forjaron el soundtrack de su juventud; todas, por cierto, con la marca de Brendan O´Brien en la producción, nada menos que el hombre que, por vez primera en la historia de los de Louisville, hizo que Jim James abandonase toda responsabilidad en tal sentido. “Nosotros lo buscamos a él. ¿Quién no conoce su catálogo? Rage Against the Machine, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden. Hablo de los grupos que me hicieron volverme músico. Pienso que en realidad el oído de Brendan me llevó a convertirme en algo mejor, e involucrarse con él en un proceso creativo ha elevado el nivel 200 peldaños”.

“O´Brien era precisamente lo que necesitábamos”, ahonda el baterista. “Somos cinco músicos, siempre tenemos suficientes ideas como para materializarlas, no necesitábamos a nadie más aportando en este sentido; lo que requeríamos era de alguien que ordenara todo, que lo concentrara. Brendan operó como un excelente coach. Sacó lo mejor de cada uno. Nos felicitaba cuando las cosas iban bien y nos hacía llegar al corazón de las canciones. En verdad no le importaba nada más que eso: atender lo que estaba saliendo de las bocinas. Así que sus decisiones jamás fueron tomadas desde un punto de vista personal, sino bajo la idea de hacernos sonar mejor que nunca”. Respecto a si llegó a sentirse intimidado por la presencia de tal personaje, Patrick dice que “para nada. No se trata de alguien que ande por ahí con el ego por delante. Somos del mismo rumbo, del sudeste de Estados Unidos, o sea, podría ser mi tío; sólo trabajamos juntos para acabar algo de lo cual nos sintiéramos orgullosos”.

Is, el titulo del décimo álbum de la banda que completan, además de James y Hallahan, en voz y guitarra y batería respectivamente, el bajista Tom Blankenship, el guitarrista Carl Broemel y el tecladista Bo Koster, apareció gracias al encargado del micrófono. “Aceptamos ese nombre tras un largo debate. Jim nos dijo, ¿y qué tal si solo le ponemos Is? Porque, pues… sólo es. Sea lo que sea que digamos o hagamos, y aunque todo se salga de control, no podemos hacer más… esto sólo es. Sólo ocurre. Estuvimos pensándolo a lo largo de un día, y coincidimos en que se trata de un buen concepto. Teníamos el plan de promoción encima y los textos indicaban: My Morning Jacket es… es… es… y un espacio en blanco. Un asunto peligroso, pues el final estaba abierto. Al adoptar este título asumimos dónde nos encontramos como banda: esto somos, personas abiertas a la vida. Es una reflexión del lugar que ocupamos ahora. Un sitio que es, que sólo es”.

Respecto a la citada portada del álbum, esa fallida sesión espiritista, Patrick recuerda: “no fue algo que planeáramos especialmente. Nos sentamos a la mesa y juntamos nuestras manos mientras esperábamos a que se tomara la foto. Luego, quien tenía la cámara nos pidió que acercáramos más las manos y ¡pum, disparó! Después… ¡intentamos invocar a la muerte, pero no funcionó!”. Hallahan ríe. Goza el ahora, ¿cómo pensar en el más allá? “Estamos viviendo la mejor era de la banda. A nivel mental, emocional y físico. Sabemos discernir qué cosas tomar en serio y qué otras dejar ir. Me siento extremadamente afortunado de que mis compañeros se encuentren en las mismas que yo: nos levantamos de la cama procurando hacer lo mejor posible con tal de encarnar la mejor versión de nosotros mismos, y esto tiene repercusiones en las decisiones que tomamos a lo largo del día. Es un entorno saludable”.

“Había muchas canciones que hacía tiempo no tocábamos, pero ahora estamos abiertos a todas las posibilidades”, prosigue Patrick, pensando ya en la gira que se avecina, y también en un futuro a largo plazo. “Ojalá nos mantengamos así hasta que tengamos que parar, por la razón que sea”. Y es con esta idea en la cabeza que el baterista se va, quizá para seguir gozando de la caída del sol en su jardín. “Checa el mensaje que lleva rato dándose a conocer: el rock & roll sólo es para jóvenes. Pero luego ves a Iggy Pop destrozar el escenario, alguien que bien podría ser nuestro abuelo. Todo está en el corazón. El rock & roll está en el corazón. Ojalá nosotros sigamos juntos y en buena forma por más tiempo, frente a una hermosa base de fans. Ya llevamos 25 años tocando, y nos fascinaría seguir así por 25 más. Nos estamos preparando físicamente para hacer esto por el resto de nuestras vidas”.

