El sueño de todos nosotros por fin se ha cumplido, My Little Pony se juntará con Transformers. Así es, ahora AppleJack luchará en compañía de Optimus-Prime en un nuevo cómic.

Este si que es un crossover bastante extraño e inesperado. Estas dos nostálgicas y bastante rentables compañías unirán lo mejor de Equestria y Cybertron combinando robots gigantescos con tiernos y coloridos ponys en una nueva aventura.

Será a partir de mayo que IDW Publishing hará realidad este sueño con una nueva serie de cuatro capítulos titulada My Little Pony / Transformers, la cual está descrita como “el crossover más salvaje de las creaciones de Hasbro”. Esto no es tan extraño para los autobots, ya que anteriormente han hecho apariciones con Los Cazafantasmas, Angry Birds, GI Joe, e incluso Star Trek.

Esta historia comenzará cuando la Reina Chrysalis lance un hechizo en busca de “aliados cambiantes” el cual chocará accidentalmente con un puente espacial cybertroniano que traerá consigo a autobots y decepticons al mundo de My Little Pony, por lo que deberán unir fuerzas para destruir juntos a los decepticons.

Este crossover será escrito por James Asmus, Ian Flynn y Sam Maggs, las ilustraciones correrán por cuenta de Casey W. Coller, Jack Lawrence, Sara Pitre-Durocher, Priscilla Tramontano y Tony Fleece. Puedes ver las primeras imágenes de este cómic a continuación.

Transformers/My Little Pony será publicado el próximo 6 de mayo.