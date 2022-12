Netflix ha adquirido los derechos de la adaptación live-action de My hero academia, la megapopular serie de manga de Kōhei Horikoshi.

El proyecto está ambientado en un mundo donde la mayoría de la población posee un “Quirk”, o un poder innato que varía enormemente en fuerza y utilidad. Sin embargo, la historia se centra en Izuku Midoriya (o Deku), uno de los que pertenece a ese 20% que nació sin una peculiaridad, pero que sueña con convertirse en un superhéroe.

Aunque los objetivos de Deku parecen imposibles, un encuentro casual con el héroe más grande de Japón, All Might, le desata la peculiaridad de manipular la energía. Tras esto, el joven se inscribe en U.A. High School para entrenar para convertirse en el héroe más grande de todos. En sí la trama sigue a Deku mientras hace amigos en la academia, lucha contra villanos cada vez más poderosos y compite con su acosador y rival de la infancia, Katsuki Bakugo.

La noticia de la adquisición llega cuatro años después de que se anunciara que la película estaba en desarrollo en Legendary Entertainment con Shinsuke Sato, un cineasta japonés reconocido por dirigir la adaptación live-action del manga Alice in borderland, a bordo como director del filme. Según se reveló hoy, el guión ha sido escrito por Joby Harold, cuyos créditos incluyen Army of the dead, Obi-Wan Kenobi y la próxima película de Transformers, Rise of the beasts.

Además, se ha confirmado que Netflix distribuirá el live-action de My hero academia en todo el mundo, mientras que la distribuidora japonesa Toho la estrenará en cines en el país de origen del manga.