Por primera vez My Chemical Romance interpretó en vivo “Tomorrow’s money”, canción que formó parte de su compilación Conventional weapons.

Tras una larga espera, Gerard Way y compañía por fin pudieron regresar a los escenarios y, como era de imaginarse, ha sido una locura. La agrupación ya ha realizado un par de conciertos en Europa con setlist impresionantes, pero, de todos, el de su show en Dublín se llevó el premio mayor, hasta ahora.

Según informaron los fans, durante la presentación que tuvo lugar ayer en el Royal Hospital Kilmainham, My Chemical Romance interpretó por primera vez en vivo “Tomorrow’s money”. “Hoy estábamos caminando por este jodido laberinto [en el lugar]… y sólo nos reíamos y todo eso”, dijo Gerard Way antes de cantar el track.

“Estaba con Frank [Iero], y estábamos pasando el rato allí. Yo estaba como, ‘hombre, todos esos años que estuvimos en una banda, nunca llegamos a divertirnos de verdad’. Ya saben, la mierda fue divertida a veces: hicimos cosas realmente geniales, conocimos gente genial y tuvimos espectáculos realmente increíbles”, continuó.

“Pero todo siempre fue tan estresante y con espacios en blanco… ¡y mi preciosa voz! Solía ​​sólo caminar y pensar ‘oh, mi voz, ¿cómo voy a cantar en la televisión?’ Ya no me importa una mierda”, concluyó, ante los aplausos de la multitud.

“Tomorrow’s money” es un tema que originalmente fue lanzado como sencillo en octubre de 2012 y posteriormente, fue incluido en la colección de canciones grabadas para el álbum Danger days: The true lives of the Fabulous Killjoys, que terminaron siendo descartadas.

Te dejamos por acá un video del épico momento:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

MY CHEMICAL ROMANCE LANZA NUEVA MÚSICA, POR PRIMERA VEZ EN OCHO AÑOS