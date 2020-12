Después de que el regreso de My Chemical Romance tuviera que ser suspendido por la pandemia de COVID-19, la banda ha dado nuevas señales de vida con un misterioso clip.

A través de su cuenta de Instagram, Gerard Way y compañía compartieron un corto video en el que se ve una rosa blanca incendiándose mientras de fondo suena “Give ‘Em Hell, Kid”, canción que forma parte de su segundo álbum de estudio Three Cheers For Sweet Revenge. Y al final sólo aparece un “próximamente”.

Por supuesto que esto desató locura total entre los fans, quienes comenzaron a buscar más pistas y notaron que el mismo video fue publicado por la compañía de maquillaje HipDot, quienes incluyeron en la descripción: “Aquí hay una pista… PRÓXIMAMENTE.”

De igual forma, otro fan publicó en Twitter la captura de pantalla de un sitio web que encontró en el que se pueden ver opciones de compra para productos de maquillaje relacionados con My Chemical Romance. Entre los cosméticos que aparecen se encuentra una brocha y un delineador.

Igual hace poco una misteriosa imagen apareció en el Instagram de Gerard Way. Las expectativas están puestas sobre que se trata de algo relacionado con My Chemical Romance, así que no dudemos de que podría tratarse de estas nuevas noticias que parece ser, se tratan sobre una línea de maquillaje.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.