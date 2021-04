My Chemical Romance se encuentra bastante emocionado y están más que de acuerdo con la propuesta que un fanático de la banda le hizo a LEGO sobre un set inspirado en ellos.

Recientemente LEGO, la compañía de sets que ha tenido una cantidad enorme de colaboraciones con distintos videojuegos, películas y demás lanzó una convocatoria en su sitio web, donde invitan a la gente a diseñar propuestas para futuros sets y que estos sean sean sometidos a una votación.

Con esta propuesta sobre la mesa un fanático de la banda de Gerard Way y compañía se aventó la tarea de crear un diseño de LEGO inspirado en el video musical de “Welcome to the black parade“, tema que es parte del álbum The black parade. El diseño en si es una replica al escenario en el que sale la banda durante este clip.

Según las especificaciones subidas por el usuario que responde al nombre de VNMBricks el set consta de lo siguiente: “La construcción contiene poco menos de 600 piezas y mide aproximadamente; ¡9 pulgadas de largo, 5,5 pulgadas de ancho y 4 pulgadas de alto! También incluye a los 5 miembros de la banda, en ese momento; ¡Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro, Frank Iero y Bob Bryar!”

Claro que la banda tenia que enterarse sobre esto así que Frank Iero realizo una publicación en nombre de la agrupación agradeciendo a VNMBricks y diciendo lo siguiente: “Yo, por mi parte, ya visité el sitio web de LEGO y voté por esto porque sería la mejor experiencia construir esto con mi hijo, Miles”.

Si quieres votar por este diseño lo puedes hacer dando click aquí.

Crédito foto de portada: Youtube