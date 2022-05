Nuestras plegarias fueron escuchadas y My Chemical Romance lanzó nueva música, por primera vez en ocho años.

El regreso de Gerard Way y compañía es algo que nos tenía ilusionados desde hace tres años. Por obvias razones, el show reunión que tenían planeado para 2020 tuvo que ser postergado en varias ocasiones y, aunque la espera ha sido larga, está valiendo totalmente la pena, ya que no sólo extendieron su tour, sino que también publicaron un nuevo sencillo.

Titulada “The foundations of decay”, la canción de seis minutos de duración tiene todo (y un poco más) de lo que pudimos especular del regreso de My Chemical Romance: estruendosos guitarrazos, momentos llenos de furia, oscuridad y la inigualable voz de Gerard Way. El track ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Aunque aún no se sabe con certeza cuáles son los planes de My Chemical Romance, al menos ya tienen 64 presentaciones agendadas para lo que resta del año. En teoría, su tour comienza la próxima semana en Reino Unido y en el camino realizarán paradas en festivales como When We Where Young, Riot Fest y Firefly.

Hay fuertes rumores de que la banda visite nuestro país en noviembre para presentarse en el Corona Capital. Así que crucemos dedos y por ahora, disfrutemos de esta increíble canción que nos acaba de dar.

Foto de portada: MCR.