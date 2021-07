My Chemical Romance continúa desenvolviéndose en el mundo del maquillaje y ahora, la agrupación prepara el lanzamiento de una nueva línea inspirada en su disco Danger days: The true lives of the fabulous killjoys.

Por segunda ocasión, la banda liderada por Gerard Way ha hecho alianza con la compañía de cosméticos Hipdot para la creación de una especial colección de maquillaje que incluirá una paleta de sombras, delineadores, un primer para ojos y un set de cuatro lip-gloss inspirados en su cuarto material discográfico.

La colección Hipdot x MCR viene con los brillantes colores que caracterizaron aquellos años de My Chemical Romance, con cada pieza adornada con la araña que aparece en la portada de Danger days: The true lives of the fabulous killjoys. Además, cabe mencionar que todo es vegano y libre de crueldad animal.

Según reveló la compañía, la pre-venta del set completo se realizará del 22 al 29 de julio de 2021 con un precio de 98 dólares y cada comprador tendrá la oportunidad de adquirir dos sets. Igual en éste enlace te puedes suscribir para recibir nuevas noticias sobre el lanzamiento.

El Danger days: The true lives of the fabulous killjoys fue lanzado en 2010, convirtiéndose en el último álbum de larga duración que My Chemical Romance lanzó previo a su separación. De éste elepé surgieron algunos de los más grandes éxitos de la banda como “Na na na (Na na na na na na na na na)”, “Sing” y “The only hope for me is you”.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.