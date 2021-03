My Bloody Valentine compartió en sus redes sociales un misterioso clip, no se sabe que podría significar esto pero los fanáticos han empezado a soltar varias teorías.

Una de las teorías que más resuenan después de la publicación de este teaser es que la banda por fin va a subir su material discográfico a la plataforma de Spotify ya que ninguno de los tres discos que el grupo irlandés hizo entre 1988 y 2013 están disponibles, tampoco sus mini-discos This Is Your Bloody Valentine y Ecstacy.

La última versión es el único proyecto de My Bloody Valentine que está disponible a través de Apple Music en la actualidad. ¿Pero de que va el clip? Pues MBV uso su cuenta de Twitter para publicar el video de 15 segundos de duración bastante colorido, haciendo alusión a la portada de Loveless con el mensaje “31, 03”.

Con este video queda claro que el miércoles habrá nuevas noticias de parte de esta banda, pero no se sabe a que hora o mediante que plataforma nos darán a conocer lo que sea que tienen entre manos, que a decir verdad tener Isn’t Anything, Loveless y Mbv en Spotify sería un deleite.

Otras teorías hablan que se tratara de una re edición de Loveless, ya que este disco cumple 30 años en el 2021; tiene sentido ya que en el video compartido por la banda también suena “Only Tomorrow”, por lo que podría tratarse de una celebración de este álbum.

