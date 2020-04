Este 2020 ha sido un año de crecimiento para mxmtoon. Luego del sencillo “fever dream” y del anuncio de su gira norteamericana dawn & dusk tour, la artista de 19 años de edad comparte una nueva canción titulada “quiet motions”. Con esta canción, mxmtoon se aventura a salir de su estilo típico de bedroom-pop suave y opta por una melodía más brillante que evoca sentimientos de emoción por lo que viene.

¿Cómo fue para mxmtoon el 2019?

Estuve muy ocupada, pero fue muy divertido. Parece que he vivido 20 vidas, pero sólo ha pasado un año. Hice mi primera gira en marzo, que parece que fue hace mucho tiempo. También lancé el primer álbum debut.

¿Crees que 2019 fue el año en que te convertiste en la artista que te propusiste ser?

Definitivamente. Ha sido un período de desarrollo tratando de descubrir cuál quiero que sea mi historia. Estoy emocionada por 2020 porque tengo una mejor idea de quién soy y estoy lista para hacerlo.

¿Cómo describirías el recibimiento que tuvo tu álbum masquerade?

Fue realmente bueno. Creo que a la gente realmente le gustó y han sido receptivos a mí haciendo cosas diferentes que me hacen sentir bien mejor sobre hacer cosas nuevas este año. Hay una libertad creativa para hacer cosas diferentes ahora.

¿Qué tanto cambiará tu proceso de composición para tu nueva música?

Definitivamente es un desafío. He estado escribiendo canciones durante dos años. Temáticamente nos decidimos por la idea de que las personas no pudieran compartir sus historias con el mundo a su alrededor, sus sentimientos y cuán introspectivos pueden ser a veces. Si tuviera un musical de mi vida, las canciones de masquerada encajarían perfectamente en una banda sonora de lo que he pasado. Se siente como si fuera yo dentro de un proyecto. Si alguien no tuviera un concepto de quién soy, podría escuchar esas canciones y pintar una imagen mía.

Las letras de tus canciones son increíblemente personales, ¿te gusta plasmar quien es mxmtoon en cada tema?

Creo que escribir sobre mi propia experiencia me ayuda a sentirme menos solo en el mundo. Lo disfruto. Si hay una persona que resuena con las canciones que lanzo, esa es otra persona que sabe por lo que he pasado. Hay una sensación de una comunidad que puedes construir allí. Es mucho más gratificante conectarse con esas personas que no compartir nada.

Entonces ¿es muy importante para ti que tu música sea escuchada por personas que comparten tus sentimientos?

Sí, es muy importante. Pienso en las personas que veo cuando escucho su música cuando quiero sentirme menos sola. Es maravilloso que pueda ser esa persona para otra persona. Me siento agradecida de que alguien se tome el tiempo de escucharme. Es importante para aquellos que necesitan encontrar algo. No me muero por ser la estrella pop más grande del mundo ni nada, solo espero que mi música esté ahí para las personas que la necesitan.

¿Recibes muchos mensajes de gente que te diga que tu música resuena en ellos?

Al principio fue realmente emocionante. Todavía lo es. Solía responder a cada mensaje en el que las personas me contaban lo que estaba sucediendo en su vida y querían consejos o que estuvieras allí para ellos. Porque cuando escribes canciones que son emocionalmente vulnerables, las personas a menudo tienden a verte como ese amigo realmente cercano que sabe todo sobre ellas porque has escrito una canción que encaja muy bien.

¿Cómo vives el hecho de tocar tu música en vivo, contra el hecho de sólo estar en el estudio de grabación?

Me encanta tocar música en vivo. Realmente tengo miedo de equivocarme en el estudio de grabación, pero no tengo miedo de equivocarme en el escenario. ¡Debería cambiar! Con mi audiencia me equivoco en el escenario porque soy humano y sucede, pero todos son tan comprensivos y compasivos y casi quieren verme desordenar en el escenario que no me importa hacerlo.

En el estudio me mantengo en un estándar diferente porque soy muy joven en esta industria y no quiero cometer un error. Quiero asegurarme de que soy impecable. Estoy agradecido de que mi audiencia se sienta como un grupo de viejos amigos. Entienden quién soy y no me hacen sentir más que eso.