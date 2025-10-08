Revista Marvin

Mutek Digilab en el CCD

Mutek Mx en el Centro de Cultura Digital, CCD llega el festival con música, creatividad, tecnología y comunidad.

En el CCD, se lleva a cabo el programa Digi Lab de Mutek, un espacio de reflexión cercano para nuevos públicos e impulsar a noveles creadores, se centra en el pensamiento y la creatividad de vanguardia aplicada al. sonido y el arte digital. En el CCD, como parte de Digi Lab, se tendrá un balance entre artistas emergentes y consagrados, con enfoque interdisciplinario, por lo que habrá performance, instalaciones, una creación colaborativa.

Participan: Lauri Abad y un concierto de Lágrimas de neón & Nurbit, con visuales de Manuel Trujillo, así como la comunidad estudiantil de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la carrera de Arte y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) entre otras presentaciones.

“Digi Lab es un espacio de reflexión, paralelo a los conciertos y los grandes eventos de Mutek. Es un espacio más cercano donde podemos crear nuevos públicos, todo de acceso gratuito. Queremos impulsar a creadores, sentar bases de nuevos proyectos, como un espacio de incubación. Todas las actividades que vamos a ofrecer tendrán sesiones de preguntas y respuestas, fomentando el pensamiento crítico y una reflexión de las experiencias artísticas”. Damián Romero, Mutek

Mutek en el CCD va del 7 al 12 de octubre consulta la info completa en: https://mexico.mutek.org/

CCD, Av. P.º de la Reforma S/N, Col. Juárez, Frente a la Puerta de Los Leones Primera Sección del Bosque de Chapultepec, CDMX.

Oscar G. Hernández

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

