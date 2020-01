Un nuevo fin de semana es una nueva oportunidad para consentir nuestros oídos con la música que se estrena hoy.

Seleccionamos seis increíbles y esperados álbumes que, a pesar de ser muy diferentes entre sí, tienen ese sello innovador que auguramos estarán entre los favoritos del año.

Las propuestas pasan por la electrónica, el art pop y música urbana. ¡Llena tu fin de nueva música!

Destroyer – Have We Met

Este es el quinto álbum de Dan Bejar, mejor conocido como Destroyer, por lo que ya no es ningún novato y ya sabemos que su música es de calidad. Si te gustaría pasar una tarde de sábado escuchando una mezcla sofisticada de art pop y synth pop, dirigida por la voz sobria del canadiense, tienes que descargarte ya este álbum. Nosotros ya imaginamos la escena con un vinito al lado.

Si eres afín a los ritmos urbanos, te agradará escuchar que para este álbum Bejar agregó algunos tempos hiphoperos que hacen sentir frescura en temas como Kinda Dark y University Hill.

También escucha el álbum completo.

Blossoms – Foolish Loving Spaces

Apenas esta semana Blossom lanzó If You Think This Is Real Life como último adelanto de este nuevo material y hoy nos enteramos que es la canción con la que inicia el álbum. Un tema festivo, que invita al baile y que es el gran anfitrión de este estreno.

Aunque es un álbum que se aleja del indie rock y que sólo se mantiene presente con algunos recursos sesenteros de la guitarra, preponderan divertidas melodías de voz, bajo y sintetizadores que encaminan a la banda británica hacia nuevos territorios del pop alternativo y el dance.

Foolish Loving Spaces también fue editado con una versión extendida deluxe que incluye las 10 canciones en versión acústica.

También escucha el álbum completo.

Squarepusher – Be Up A Hello

Luego de cinco años de inactividad como Squarepusher, Tom Jenkinson presenta Be Up A Hello, un álbum de esencia futurista y que exprime el lado más dinámico de Jenkinson.

Las canciones que componen Be Up A Hello son un compilado de de frenética música electrónica que bien podría escucharse en un video juego o en una instalación de arte (no por nada lanzó el último sencillo del disco con un video hecho por la artista Daito Manabe futurista y lleno de glitch.

También escucha el álbum completo.

Lil Wayne – Funeral

En la era del single editar un álbum largo es todo un atrevimiento, pero sin importar las apariencias, Lil Wayne editó un nuevo álbum con 23 canciones. El material incluye colaboraciones con Big Sean, Lil Baby, ay Rock, the-Dream, Adam Levine, XXXTENTAcION, entre otros, que sin duda son los tracks más interesantes ya que sacan de la zona de confort al rapero y a nuestros oídos.

También escucha el álbum completo.

Álvaro Díaz – Díaz Antes: La Ciudad de los Niños tristes

Con este EP Álvaro Díaz cierra el ciclo de canciones para MIA con el tema El Último baile, mismo que abre el material para ponernos sensibles de buenas a primeras. Según el rapero, estas canciones son para agarrar el mood sad y echar la lloradita agusto, así que te recomendamos no escucharlo si vas en el transporte público, date tu espacio para tirar melancolía con estas cinco canciones. Sin duda va para nuestra playlist de hip hop con representación latina.

Kablito y Kyoshi Reyes tienen una colaboración en una canción cada uno.

También escucha el álbum completo.

Dan Deacon – Mystic Familiar

Para terminar, recomendamos el nuevo álbum de Dan Deacon el cual deja sentir la influencia del mundo del cine en el compositor, luego de haberse dedicado a hacer bandas sonoras. Los temas que componen Mystic Familiar exploran el alma pop de Deacon pero partiendo de su bagaje electrónico, y para nuestra sorpresa, ese mundo electrónico nos remite a algo más natural y orgánico. Como el título nos indica, el álbum suena “místicamente familiar” y humano.

También escucha el álbum completo.