Los fines de semana son una oportunidad para renovar nuestra energía y para escuchar la música nueva que se estrena cada viernes.

Pero parece que este viernes no saldremos de casa porque se estrenaron un montón de álbumes y nos sentimos con la necesidad irrevocable de tener que escuchar estas nuevas canciones.

Y es que todos estos lanzamientos son un buen ejemplo para mirar y de una sola vez la producción musical que se está dando en el mundo, desde las leyendas que no paran de crear hasta las nuevas propuestas que arriesgan y sorprenden.

Ozzy Osbourne – Ordinary Man

Este álbum de Ozzy Osbourne se da en un ambiente no muy favorable para el músico, ya que está atravesando por algunos problemas de salud, el principal la enfermedad de Parkinson que hace poco reveló que padece, además de la cancelación de su No More Tour 2 por Norteamérica. Sin embargo, también es un símbolo de esperanza porque, según ha declarado, producir un nuevo material le ayudó a sobrellevar todas estas situaciones. Además cuenta con colaboraciones con Elton John, Slash y hasta Post Malone y Travis Scott.

Allie X – Code God

La artista canadiense mejor conocida como Allie X estrenó su segundo álbum de estudio. Si bien antes era comparada con artistas como Chvrches y Phantogram, Code God es una evolución que la emparenta más con Kate Bush y Zola Jesus pero sin abandonar del todo el synth pop luminoso que la caracteriza. Este material representa la calma y la fuerza que vienen después de atravesar mucho dolor, de hecho, está dedicado a su yo del pasado que sobrevivió a una enfermedad autoinmune.

King Krule – Man Alive!

Si algo ha caracterizado la música de King Krule es la crudeza de sus sonidos y de las historias que narra. Sin embargo, ahora cambió los dramáticos paisajes urbanos y los personajes malditos por una perspectiva más condescendiente y esperanzadora de la realidad. Sin mostrar cambios en su sonido que mezcla el trip hop, jazz, rock y hip hop, el músico presenta un álbum que ve luz después del túnel.

Beast Coast – Escape From New York

Escape From New York es el es el primer álbum que edita el colectivo de Nueva York con el que buscan darle un giro a la percepción que se tiene de su producción. Recordemos que al finales de los noventa el grupo compuesto por Pro Era (Bada$$, Kirk Knight, CJ Fly, Nyck Caution, Powers Pleasant), Flatbush Zombies (Meechy Darko, Zombie Juice, Erick the Architect) y the Underachievers (Issa Gold and AK the Savior) abogaba por la “pureza” del rap, sin embargo a varios años de distancia y del trabajo de varios en colaboración con otros artistas que no se mueven con esta filosofía, hoy entregan un disco que no se centra en las estructuras propias que tanto defendieron sino en las que se han creado como colectivo.

Grimes – Miss Anthropocene

Claire Boucher estrenó su quinto álbum de estudio como el resultado final de años en que trabajó para convertirse en una estrella pop completa. Si bien este no es un hermano mayor del los álbumes Visions y Art Angels, demuestra el crecimiento de la canadiense como artista, productora y narradora de historias por todos los canales que la era digital le permiten. Aunque ya poco queda de la artista ecléctica de la escena emergente de Canadá aún podemos percibir su espíritu curioso y ansioso por experimentar con nuevos sonidos, voces, texturas e historias. Miss Anthropocene no es tanto como un álbum extraterrestre como nos lo venía pintando y le podemos encontrar mucho de humanidad, debe ser por su nueva faceta de mamá.

Banoffee – Look at Us Now Dad

Este es el álbum debut de Banoffee y para ser el primero es destacable que cuenten con colaboraciones de Empress Of y Cupcakke, además de SOPHIE, umru y Yves Rothman en la producción. Con Look at Us Now Dad la artista australiana condensa sus influencias (la de Charlie XCX) en una entrega de pop experimental que juega con el hip hop, el trap, synth pop y la nostalgia.

BTS – Map Of The Soul: 7

Hace 7 años es que BTS comenzó su camino en la música y con este séptimo aniversario también están lanzando su séptimo material de estudio. Map Of The Soul: 7 es una versión extendida del Map Of The Soul: Persona pues incluye cinco canciones de este material completando en total 20 temas. Además de la canción con Halsey, el álbum cierra con un tema en colaboración con SIA. El álbum continúa con su línea pop dance con algo de hip hop, rap y trap incluido en algunos tracks.

Lee Renaldo y Raül Refree – Names Of North End Woman

Originalmente este álbum sería un material solista del fundador de Sonic Youth y Raül Refree sólo colaboraría en su producción, sin embargo, luego del trabajo de que han desarrollado juntos a través de los años (además de la amistad) decidieron lanzarlo con el nombre de ambos. Names Of North End Woman es un álbum experimental que pondera los sonidos orgánicos sobre los electrónicos siendo estos sólo un recurso que levanta a los primeros, y que configura paisajes sonoros étnicos que evocan el paso del tiempo, la paciencia y, por momentos, angustia y oscuridad.

Bombay Bicycle Club – Everything Else Has Gone Wrong

Este álbum representa el regreso de Bombay Bicycle Club a la música luego de su receso que comenzó en 2016 y terminó el año pasado. El álbum está compuesto por once canciones que reflexionan sobre las experiencias personales internas de la banda. Musicalmente, la banda inglesa presenta un álbum que condensa sus diferentes etapas, mezclando un poco de folk, pop y beats electrónicos en un disco

