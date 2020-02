Nos gustan los fines de semana porque son una oportunidad de renovar nuestra energía y para escuchar la música nueva que como es costumbre, se estrena cada viernes.

Seleccionamos cinco propuestas con música pop, rock, electrónica y dance, que a pesar de ser muy diferente entre sí, estamos seguros que alguna se irá para tu lista de favoritos.

También sigue nuestra playlist en Spotify con la Nueva Música que se estrenó durante la semana.

Green Day – Father Of All Motherfuckers

¡El esperado treceavo álbum de Green Day se estrenó hoy! Con este material la banda se sumerge en dinámicas y frenéticas melodías que, además de levantar nuestro espíritu punk, incluyen recursos de música soul, glam y motown con los que experimentaron estos californianos. Father Of All Motherfuckers tiene 10 canciones y dura sólo 26 minutos (¡es el álbum más corto en la historia de Green Day!), por lo que seguramente podrás dedicarles un rato en tu fin de semana a estos íconos del punk americano.

Escucha aquí el álbum completo.

Against All Logic – 2017 – 2019

El proyecto alterno de Nicolas Jaar, Against All Logic estrenó su segundo material. En esta ocasión nos comparte nueve canciones que experimentan con la electrónica, el soul y la música disco. Las canciones están llenas de sampleos, beats tropicales y colaboraciones increíbles con FKA Twigs, Estado Unido y Lydia Lunch. Nosotros ya nos vimos escuchando 2017 – 2019 en nuestra próxima pool party.

Escucha aquí el álbum completo.

Stone Temple Pilots – Perdida

Perdida es el octavo de Stone Temple Pilots y es tal vez el álbum más sad que han hecho, basta mencionar la pérdida que han sufrido de su dos anteriores vocalistas, Scott Weiland y Chester Bennington. Ahora con Jeff Gutt en la voz, la banda se dio la libertad de explorar esas emociones que tal vez tenían en común los integrantes y era hora de que salieran. Las diez canciones son una mezcla de baladas rock y country, que saben a melancolía y vulnerabilidad.

Escucha aquí el álbum completo.

Hayley Williams – Petals For Armor (Pt. 1)

Este no es propiamente un lanzamiento. No es un álbum, no es un EP y no es un sencillo pero está incluido en esta lista porque hemos seguido la evolución de Hayley Williams en su proyecto solista desde el inicio y nos ha sorprendido bastante. Esta primera parte de Petals for Armor y nos deja ver que el bagaje musical que compone a la artista más allá de Paramore, incluyendo lados oscuros, otros más experimentales y hasta bailables hasta morir.

Escucha aquí el álbum completo.

La Roux – Supervision

¡La Roux está de regreso! Y su tercer álbum estudio es a la vez una oda pop que te anima a bailar contigo mismo y también una mirada a la intimidad de la cantante ya que según ha declarado, la etapa de composición de este álbum la hizo mayormente en la cocina de su casa con un bajo, una guitarra y su computadora. Supervision es el primer álbum que lanza a través de su propio sello, Supercolour Records, y justo sabe a independencia, empoderamiento y libertad.

Escucha aquí el álbum completo.

