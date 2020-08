Estamos iniciando un nuevo mes y como era de esperarse, los estrenos abundaron. Y con todo lo que recientemente está pasando en el mundo, la música siempre será ese respiro de paz que necesitamos en momentos llenos de caos.

Así que para que te des un break en este fin de semana, hemos reunido algunos de los álbumes que salieron y que no pueden faltar en tu playlist. Chécalos a continuación:

Glass Animals – Dreamland

Tuvimos que esperar cuatro años para tener un nuevo material discográfico de la banda pero con certeza podemos decirles que valió totalmente la pena. Dreamland en un viaje a todo lo que tuvo que pasar la banda en los últimos años, desde perder a un amigo hasta el accidente de su baterista Joe Seward. Es la primera vez que Glass Animals crea un álbum totalmente autobiográfico, además de que ahora vienen con un sonido mucho más maduro, lleno de matices que nunca pierden su línea central.

Washed Out – Purple Noon

Con este álbum, Washed Out marca una nueva etapa en su trayectoria musical, en la que aquel músico dueño del chillwave ha quedado atrás para comenzar a experimentar con otras cosas. Purple Noon viene con sonidos mucho más análogos y apegados al synth-pop de los ochenta, aunque la esencia de Ernest Green perdura en cada canción. Es un disco ideal para ponerte los audífonos, subirle y escapar un poco de la realidad.

Deep Purple – Whoosh!

La banda de heavy metal está de vuelta con un álbum que trae más de los poderosos riffs, alocados teclados y la gloriosa voz de Ian Gillan. Whoosh! es un disco que definitivamente parece no haber sido creado en esta época, pero es una gran muestra del poder de permanencia de Deep Purple y su forma de avivar una vez más un género que parece ir cada día en decadencia.

Liv.e – Couldn’t Wait To Tell You

Couldn’t Wait To Tell You es el álbum que llegó para posicionar ya a Liv.e como una de las artistas R&B más fuertes de los últimos tiempos, no por nada ya hasta Erykah Badu le dio su aprobación. A lo largo de 20 temas que lo conforman (todos narrados en tercera persona) se percibe ese sentido de búsqueda y autorreflexión que la cantante plasmó en este álbum como el cierre de un ciclo en su vida. Entre su voz y sus legendarios ritmos te van envolviendo en un ambiente de ensueño.

Willie J Healey – Twin Heavy

Healey nos presentó ya su segundo material discográfico Twin Heavy, un disco que sin duda alguna podríamos decir que viene directamente de la época de los setenta. Su sonido nos rememora los mejores éxitos de Pulp, Bowie y Rolling Stones, mientras que a través de sus letras vemos a un Willie desesperado y perdidamente enamorado, que no importa cuantas veces termine con el corazón destrozado, siempre saldrá adelante.