¡Oficialmente julio llegó a su fin! Y, al menos dentro de la música, podemos decir que fue un gran mes. Hubo estrenos de todo, desde Jarvis Cocker, Soko, Nicolás Jaar, hasta el repentino lanzamiento del octavo material discográfico de Taylor Swift.

Y como era de esperarse, su cierre viene con todo. Así que acá de dejamos una pequeña selección de los discos que llegaron durante esta última semana:

Fontaines D.C. – A Hero’s Death

Era que obvio que después del tremendo éxito que fue su disco debut Dogrel (que incluso los llevó a estar nominados a un Mercury Prize), los ojos estaban más que puestos en este nuevo material discográfico de Fontaines D.C., y podemos asegurar que no nos decepcionaron. A Hero’s Death es un conjunto de poderosas melodías y frases inolvidables que nos rememoran a la vieja escuela del post-punk.

En nuestra edición 181 tenemos una entrevista con Fontaines D.C. sobre esta nueva producción. Adquiérela dando click aquí.

The Psychedelic Furs – Made Of Rain

Hablando de la vieja escuela del post-punk, la legendaria banda de los 80 The Psychedelic Furs regresó al estudio después de casi tres décadas para lanzar Made Of Rain. Un álbum en el que Richard Butler y compañía vienen con más de ese melodrama apasionado que nos presentaron durante sus años de juventud pero ahora con una producción mucho más enriquecedora. Y aunque puede que no sea la mejor obra que lanzan, sin duda es un disco que se defiende y que muestra el innegable talento de The Psychedelic Furs.

Alanis Morissette – Such Pretty Forks In The Road

Después de ocho años, Alanis Morissette nos trae una nueva producción discográfica, en la que parece ser que el tiempo no ha cambiado. Such Pretty Forks In The Road mantiene esa esencia y forma de hablar abiertamente de temas controversiales que tanto caracterizó a Morissette en sus veinte. Con lyrics desgarradores y fuertemente emocionales, en este disco la cantante toca temas como la salud mental, las adicciones y el abuso sexual. Es una viaje a lo más profundo de los pensamientos y resoluciones de vida de la canadiense.

Jordana – Something To Say

En Something To Say Jordana nos presenta una pequeña colección de canciones que parecen ser una continuación de su álbum debut Classical Notions of Happiness. Ahora con un sonido más maduro en el que la cantante combina lo mejor del grunge y un toque de pop lleno de sintetizadores. Sin duda con este EP Jordana nos demuestra que aún trae más bajo la manga y que no tiene miedo a continuar evolucionando.

Creeper – Sex, Death & The Infinite Void

La banda inglesa de punk rock esta de vuelta con más de ese sonido gótico que cautivó a todo el mundo con su debut en 2014. Líricamente Sex, Death & The Infinite Void es increíblemente ambicioso, a lo largo de los tracks que lo conforman, Creeper va siguiéndole la pista a una historia de romance que termina en un asesinato. Es un disco valiente y lleno de matices que busca llevar a sus fans a emprender una aventura más.

Igual recuerda que el disco de remixes de Foals, Collected Reworks Vol. II ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.