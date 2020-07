Julio está por finalizar y aunque la cuarentena nos tiene viviendo en una eterna monotonía, la música siempre es la mejor opción para olvidarnos un poco de esta creepy realidad. Además de que todos los viernes es una buena oportunidad para relajarte y disfrutar de los mejores estrenos.

Así que hemos hecho un pequeño listado de los álbumes lanzados esta semana que definitivamente tienen que estar en tu playlist. Chécalos a continuación:

Taylor Swift – Folklore

La cantante dejó a todos anonadados con la repentina llegada de su octavo material discográfico Folklore. Este álbum fue hecho durante la cuarentena y para él, Swift hizo equipo remotamente con Aaron Dessner de The National, Justin Vernon y Jack Antonoff. A través de él, la estrella pop se introduce el mundo del folk y rock alternativo, además de que viene con unos lyrics profundos y honestos. Sin duda, es uno de los proyectos más arriesgados de Tay Tay.

Logic – No Pressure

El rapero anunció su retiro de la música, pero esto no lo iba a hacer sin darnos un último álbum de despedida. Es así que nació No Pressure, el cual parece ser una secuela de su disco debut Under Pressure y en el que Logic viene acompañado nuevamente de su narradora android Thalia. Este álbum es la dosis de hip-hop que necesitarás para disfrutar de tu fin de semana y una prueba del por qué Logic será extrañado en la escena musical.

Courtney Marie Andrews – Old Flowers

Old Flowers uno de los discos más impactantes de la cantautora. A lo largo de 10 tracks que conforman el álbum, Courtney Marie canta desgarradoras letras sobre un rompimiento, mientras que en la parte musical nos presenta melodías de ensueño con tintes de su ya característica ritmo country. Así que si andas con el corazón roto, Old Flowers es el álbum que querrás poner en repeat.

Liza Anne – Bad Vacation

Bad Vacation es el cuarto material discográfico de la cantante y el primero bajo el sello de Arts & Crafts. En éste Liza Anne se reinventa y nos presenta un sonido que combina lo mejor del new wave, el art rock y el grunge-pop, rememorándonos los ya lejanos años noventa. Bad Vacation es una narración de los difíciles años que pasó tras el éxito su disco Fine But Dying.

Skullcrusher – Skullcrusher

Helen Ballentine, musicalmente conocida como Skullcrusher hizo un impactante debut con su EP homónimo, lanzado bajo el sello discográfico Secretly Canadian. La dulce voz de Ballentine acompañada de un nostálgico sonido indie-folk hacen una combinación perfecta. Y aunque el EP sólo trae cuatro canciones, son las suficientes para enamorarte de Skullcrusher.