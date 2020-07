Aunque con la pandemia de COVID-19 ya todos los días se sienten igual, el viernes continúa haciéndose notar (y sigue siendo nuestro favorito) porque es cuando la mayoría de los artistas lanzan sus nuevas producciones.

Y como ya es costumbre, nos hemos dado a la tarea (muy difícil por cierto) de seleccionar y compartirles algunos de los mejores estrenos, perfectos para disfrutar el fin de semana desde casa. Acá te dejamos la lista:

My Morning Jacket – The Waterfalls II

La segunda parte de The Waterfall de My Morning Jacket nos cayó como anillo al dedo. Estas canciones llevaban guardadas alrededor de seis años, ya que fueron grabadas durante las mismas sesiones que su antecesor. Sin embargo, en The Waterfalls II la banda incluyó más sintetizadores y sonidos digitales, a comparación de su primera entrega.

The Streets – None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive

The Streets está de vuelta con su primer material de larga duración en nueve años. Con colaboraciones de artistas como Kevin Parker de Tame Impala, IDLES, Ms Banks, Donae’o, Kasien y más, este mixtape es una increíble y poderosa combinación de ritmos, en el que Mark Skinner nos muestra su gran evolución y talento.

En nuestra MVN 181 tenemos una entrevista con Skinner, en la que nos platica un poco más de este nuevo material, consíguela en este enlace.

Soko – Feel Feelings

Después de haber cambiado su fecha de estreno en varias ocasiones, Soko por fin lanzó su nuevo álbum Feel Feelings. Este viene con más de ese sonido suave y melancólico que ha caracterizado a la cantautora francesa. Pero lo interesante, es que lo creo después de haberse sometido a un tratamiento que consistía en deshacerse de todos los mecanismos de supervivencia para enfocarse en vivir sólo con sus pensamientos. Lo que finalmente dejó plasmado en los lyrics del álbum.

J Lloyd – Kosmos

J Lloyd, integrante de Jungle, hizo su debut solista el día de hoy con su nuevo mixtape Kosmos. Este álbum que esta conformado por 25 tracks fue escrito, producido y grabado en su totalidad durante la cuarentena. Todo el disco se mantiene con un sonido fresco y bailable, sin tener cambios bruscos, ideal para relajarte y disfrutar de tu fin de semana.

Los Cogelones – Hijos del Sol

Los Cogelones llevan ya ocho años de trayectoria musical, sin embargo hasta apenas ahora lograron lanzar su disco debut titulado Hijos del Sol. Su sonido es muy peculiar y definitivamente te sacará de lo mismo de siempre, ya que es una increíble combinación de psicodelia con ritmos prehispánicos.