Sin duda el viernes es nuestro día favorito, no sólo porque inicia el fin de semana, sino porque también es un día lleno de estrenos. Justo a tiempo para relajarnos y disfrutar de buena música, obvio desde casa.

Ya comenzamos el segundo semestre del 2020, un año que ha sido caótico pero que también nos ha dado grandes materiales discográficos. Julio viene con todo y acá te dejamos algunos de nuestros lanzamientos favoritos de esta semana:

bdrmm – Bedroom

La banda originaria del Reino Unido finalmente lanzó su álbum debut Bedroom a través de Sonic Cathedral. Este material llevaba ya cuatro años cosechándose, o al menos ese es el tiempo que ha pasado desde que Ryan Smith escribió el primer demo. El disco viene con un sonido post-punk con algunos matices de shoegazing, en el que se atraviesan las diferentes etapas de una ruptura.

Dream Wife – So When You Gonna

Rakel Mjöll, Alice Go y Bella Podpadec están de vuelta con más de su grrrl power. So When You Gonna es una montaña rusa de emociones, está lleno de momentos emotivos y otros más tranquilos. Ahora la banda viene con una combinación del clásico punk con un dance-pop que nos rememora el sonido de Yeah Yeah Yeah’s, pero sin dejar de lado su actitud de riot grrrl que tanto las ha caracterizado.

HONNE – No Song Without You

Y si de relajarnos un rato se trata, el mixtape de HONNE No Song Without You es más que perfecto. El dúo nos presenta una colección de 14 tracks que fueron creadas en un ir y venir de Los Ángeles y su estudio ubicado en el lado este de Londres. Su sonido viene con notorias influencias de los Beach Boys y su clásico dance-pop y R&B con el que robaron nuestro corazón.

Cloud Nothings – The Black Hole Understands

Este fue un álbum que nos llegó por sorpresa. La banda de indie-Rock originaria de Cleveland realizó The Black Hole Understands durante el confinamiento, demostrándonos ahora más que nunca su gran talento y creatividad. Por el momento el álbum únicamente se encuentra disponible a través de su cuenta de Bandcamp y el 25% de las ganancias serán donadas a las organizaciones Play On Philly y The Rainey Institute.

The Black Hole Understands by Cloud Nothings

Denai Moore – Modern Dread

En este tercer material discográfico, la cantante nuevamente nos deja boquiabiertos con el poder que tiene su voz. Incorporando hipnóticos sonidos futuristas y un tanto de R&B, la británica te envuelve en un viaje hacia un mundo fantástico.