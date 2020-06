En medio de todo el caos que se está viviendo en el mundo, la música ha sido nuestro espacio seguro. Y aunque lanzar un disco de ha convertido en todo un reto, muchas bandas y han hecho hasta lo imposible por conseguirlo.

Esta semana fue de grandes lanzamientos y aunque es difícil hacer una selección, te dejamos acá algunos de los que seguro alegrarán tu fin de semana:

Pottery – Welcome To Bobby’s Motel

Nuestros ojos estaban puestos en la banda originaria de Montreal y en su álbum debut y podemos decir que superó totalmente las expectativas. Welcome To Bobby’s Hotel viene con toda la energía y fuerza del post-punk en combinación con un alucinante sonido funk que te invita a levantarte y mover el cuerpo hasta no poder más.

Y si quieres conocer más de este tremendo grupo, checa la entrevista que tuvimos en la MVN 180, cómprala aquí.

Arca – KiCk i

Que mejor forma de celebrar el mes del Orgullo que con el tan esperado álbum de la cantante y productora Arca. KiCk i es todo un pasaje por diferentes texturas y géneros, pasando por el pop y noise hasta el trap y reggaetón. Además de que por primera vez, en un álbum de ella, incluyó colaboraciones, enlistando a Björk, Rosalía, SOPHIE y Shygirl.

Khruangbin – Mordechai

El tercer álbum de estudio de Khruangbin es todo lo que necesitas para olvidarte de todo y relajarte con un grandioso jazz-funk. Lo impactante es que a lo largo del disco recorren también diversos ritmos de varios países. Además de que en Mordechai por primera vez los tres integrantes contribuyeron a los vocales y sin duda el resultado es sublime.

Bananagun – The True Story Of Bananagun

El álbum debut de Bananagun es una alucinante combinación de psicodelia con el afrobeat de los años 70. Sabemos que Australia es la cuna actual de los sonidos psicodélicos, muestra de ello es Tame Impala y King Gizzard, pero Bananagun llegaron para revolucionar el género. Así que no tenemos duda de que llegaron para romperla.

P.D.: Este no es estreno pero igual no dejes de escuchar el Goo de Sonic Youth que hoy cumple 30 años.