Los fines de semana son una oportunidad para renovar nuestra energía y para escuchar la música nueva que se estrena cada viernes.

The Strokes – The New Abnormal

Desde anoche el nuevo álbum de The Strokes trending topic en Twitter por lo que esta recomendación no es ninguna sorpresa, más bien, es una responsabilidad estarlo escuchando ¡ya! The New Abnormal es el sexto álbum de estudio de la banda de Nueva York, sucesor de Comedown Machine de 2013. Nuestro editor dice que es lo mejor que han hecho en 15 años, así que escúchalo y averígualo por ti mismo.

Escucha el álbum completo.

Joe Satriani – Shapeshifting

Joe Satriani es uno de los guitarristas más importantes a nivel mundial y este es su álbum número 17. Como es de esperarse, es un álbum completamente instrumental, con solos cumplidores, un completo disco de rock. Aunque encuentras fusiones con el blues y el jazz, el rock guía cada armonía y casa textura en las trece canciones de este material. Shapeshifting es un álbum que disfrutarán los fanáticos del rock clásico.

Escucha el álbum completo.

ADULT. – Perception/is/as/of/Deception

ADULT. publica un álbum de dark wave / electropunk en medio de un caótico contexto. La dupla hizo un trabajo de catarsis en este nuevo material para exponer la soledad, la incertidumbre, la ansiedad y la creatividad contenida en cuatro paredes, situación que todos podemos comprender en este momento. Sin duda es un álbum que todo vampiro querrá bailar pero que inconscientemente está encaminado a sacar la ira que se ha escondido en cada cuerpo.

Escucha el álbum completo.

STRFKR – Future Past Life

La banda estadounidense vuelve a la escena con su sonido electro pop, listos para ponerle luz y energía a nuestras playlist. En este álbum, a pesar del título, recuperan muchos elementos retro, como el uso de baterías sesenteras, tratamientos de voz a lo lo-fi y atmósferas synth pop. Aun así, suena fresco y renovado, con construcciones sencillas ,casi minimalistas, que dan al oído y al cuerpo 10 track muy gratos.

Escucha el álbum completo.

Hamilton Leithauser – The Loves Of Your Life

The Loves Of Your Life es el cuarto álbum que Hamilton Leithauser edita de manera solista, luego de que The Walkmen entrara en pausa en 2013. Este material es una mezcla de folk, rock y otros experimentos sonoros que hacen que este álbum se sienta orgánico, natural. La voz casi sin arreglo, muy visceral, lo hace perfecto para escuchar con un café a media tarde.

Escucha el álbum completo.

